Televisión
03 dic 2025 , 16:53

¿Qué es el registro nacional de infieles Ecuador? La tendencia viral que genera debate legal

Lo que comenzó como una lista de Excel en Perú para advertir sobre hombres infieles se convirtió en una tendencia viral en redes sociales, replicándose en varios países.

   
  • ¿Qué es el registro nacional de infieles Ecuador? La tendencia viral que genera debate legal
    Piqué y Nodal, los dos ejemplos más conocidos de infidelidad. ( RRS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Una nueva y polémica tendencia, conocida como el Registro de Infiele", se ha vuelto viral en redes sociales a nivel global.

La iniciativa nació en Perú bajo el nombre de La lista negra de las girls, un documento colaborativo (Excel o página web) donde mujeres recopilaban nombres, fotografías, ocupaciones y supuestas pruebas de engaños de sus parejas o exparejas con el objetivo de alertar a otras mujeres.

Lea: Cazzu revela como descubrió la aventura de Nodal y Ángela Aguilar

Cristhian Nodal es conocido por haber sido infiel a dos parejas, Belinda y Cazzu.
Cristhian Nodal es conocido por haber sido infiel a dos parejas, Belinda y Cazzu. ( RRSS )

Este concepto, que pasó de ser un archivo privado a un Registro Nacional de Infieles (RNI) en Perú, rápidamente trascendió fronteras.

En enlaces que circulan en Ecuador, el supuesto registro es un formulario de Google en el que cualquier persona puede escribir y adjuntar archivos.

Lea: El shakirazo de Rosalía contra Rauw Alejandro en La Perla, canción de LUX

Una cuenta en TikTok, llamada "Registro Nacional de Infieles EC" está difundiendo uno de los enlaces, animando a los internautas a funar a los infieles que conozcan.

Desde Perú, la lista se replicó o inspiró iniciativas similares en países como Chile, México y Argentina, impulsada por la facilidad de las redes sociales para viralizar el contenido sin verificación previa.

Supuesto formulario para el Registro Nacional de Infieles.
Supuesto formulario para el Registro Nacional de Infieles. ( Captura de Pantalla )

A pesar de que la motivación inicial es la "protección colectiva", la acción de compartir masivamente datos sensibles sin consentimiento constituye una grave violación legal en varios países de la región:

  • Protección de Datos: La iniciativa podría violar la Ley de Protección de Datos Personales, al tratarse de información sensible expuesta sin autorización.
  • Difamación: Además del riesgo de privacidad, la falta de verificación en las acusaciones abre la puerta a delitos de difamación.

    • Aunque varias versiones del RNI han sido dadas de baja debido a las advertencias legales, la tendencia subraya un creciente uso irresponsable de las plataformas digitales para el escarnio público, cruzando la línea entre el desahogo personal y la comisión de un delito.

    Te sugerimos: Hijo de Chespirito sale en defensa de Florinda Meza: “No sean inclementes”

    @rniec2025 El país está lleno de infieles🫩 #infieles #ec #parati #infielestiktok ♬ sonido original - 💤
    Temas
    Entretenimiento
    amor
    Seguridad
    infidelidad
    espectáculo
    ruptura
    información
    registro
    lista
    datos
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas