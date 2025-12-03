Victoria Kjaer, ex Miss Universo, llega a Ecuador por segunda vez

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-universo-victoria-kjaer-apadrina-tortuga-galapagos-valor-biodiversidad-FN9825755 target=_blank>Victoria Kjaer</a>, la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/victoria-kjaer-miss-universo-2024-aterriza-islas-galapagos-EY9818512 target=_blank>Miss Universo 2024</a>, regresó a <b>Ecuador</b>, marcando su <b>segunda visita</b> al país en lo que va del año. La noticia fue confirmada la noche del martes <b>2 de diciembre de 2025</b> a través de una <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/nawat-itsaragrisil-demanda-fatima-bosch-miss-universo-2025-difamacion-CF10512088 target=_blank></a>