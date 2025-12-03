Victoria Kjaer, ex Miss Universo, llega a Ecuador por segunda vez

Victoria Kjaer , la Miss Universo 2024 , regresó a Ecuador , marcando su segunda visita al país en lo que va del año. La noticia fue confirmada la noche del martes 2 de diciembre de 2025 a través de una publicación compartida por ella misma en su cuenta de Instagram.​​​​​​

Historia de Victoria Kjaer, en Guayaquil, 3 de diciembre de 2025.

Historia de Victoria Kjaer, en Guayaquil, 3 de diciembre de 2025. ( )

En su primera visita a Ecuador a inicios de año, Kjaer tuvo una agenda muy activa. Visitó las Islas Galápagos, donde participó en iniciativas de conservación de la fauna silvestre. Además, sostuvo un encuentro emotivo con las candidatas al Miss Universo Ecuador, antes de la coronación de Nadia Mejía.

Aunque la agenda oficial de Kjaer en Guayaquil aún no se ha revelado, la exreina de belleza ya se dejó ver junto a dos de sus amigos, los reconocidos maquillistas Byron Villamar y Clímaco Añaguren.

Lea: Nadia Mejía a su llegada a Ecuador: "Esperaba más transparencia en el Miss Universo"

La gran amistad entre ellos se forjó, en parte, durante la edición 2024 del certamen, donde Byron y Clímaco trabajaron en las preliminares y maquillaron a Kjaer, entonces Miss Dinamarca y eventual ganadora.

Su llegada ahora coincide con el reciente retorno de Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, quien regresó al país tras su participación en el certamen mundial celebrado en Tailandia.