Televisión
01 dic 2025 , 10:34

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, comparte un mensaje personal en redes sociales

La pieza audiovisual comienza con la reina de belleza hablando en un tono directo y reflexivo, anunciando que compartirá su historia desde un lugar muy personal y desde lo que ella describe como su verdad.

   
    Fátima Bosh inicia su reinado con un mensaje personal en sus redes sociales.( Captura de pantalla )
Luego de casi dos semanas desde que el mundo conoció a la nueva Miss Universe 2025, y tras las controversias que generó la elección de la ganadora, Fátima Bosch Fernández inició oficialmente su reinado con la publicación de un video en sus redes sociales.

La pieza audiovisual comienza con la reina de belleza hablando en un tono directo y reflexivo, anunciando que compartirá su historia desde un lugar muy personal y desde lo que ella describe como su verdad.

En el desarrollo del mensaje, Bosch Fernández explica que su papel dentro del certamen va más allá del símbolo de la corona. “Ser Miss Universe no es solo llevar una corona, es llevar una misión”, señala en los primeros segundos, aludiendo al enfoque con el que pretende asumir el título.

Otro de los ejes que aborda en el video tiene que ver con su identidad neurodivergente, una parte de su historia que decidió compartir de manera abierta. “Crecí siendo una niña neurodivergente, pero esa no es la única parte de mi historia”, menciona mientras describe cómo su sensibilidad y valentía formaron parte de su desarrollo personal.

En su relato también reconoce que, durante su infancia, no encontró figuras públicas con las que pudiera identificarse, lo que ahora define como una motivación para su misión actual.

A lo largo del mensaje, la Miss Universe 2025 subraya la importancia de convertirse en un referente para quienes sienten que sus diferencias pueden ser vistas como una barrera. “Mi misión es convertirme en ese modelo a seguir”, comenta, dirigiéndose tanto a quienes comparten su experiencia como a quienes, en algún punto, sintieron que su autenticidad no encajaba en los parámetros sociales.

Hacia el final del video, Bosh Fernández resume su identidad más allá del título. Define su camino como un trayecto con retos y aprendizajes, marcado por determinación y fe.

Reitera que su papel como Miss Universe es solo una parte de su vida y que, antes de eso, se reconoce como una mujer auténtica y humana.

