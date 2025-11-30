Quito Fashion Week: más de 45 diseñadores, 300 looks y una vitrina para la moda ecuatoriana

Quito vive, desde este fin de semana, la segunda edición del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fashion-week target=_blank>Quito Fashion Week (QFW)</a></b>, que se desarrolla del 27 de noviembre al 3 de diciembre y que consolida a la ciudad como una vitrina estratégica <b></b><b></b> <b></b><i></i> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/new-york-fashion-week-se-reinventa-influencers-desfiles-online-nuevos-talentos-KI10090648 target=_blank></a>