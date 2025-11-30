Televisión
30 nov 2025 , 17:06

Quito Fashion Week: más de 45 diseñadores, 300 looks y una vitrina para la moda ecuatoriana

Esta semana, Quito es el epicentro de la moda mundial.

   
    Tres modelos en pasarela.( QFW )
Daniela Maggi

Daniela Maggi
Quito vive, desde este fin de semana, la segunda edición del Quito Fashion Week (QFW), que se desarrolla del 27 de noviembre al 3 de diciembre y que consolida a la ciudad como una vitrina estratégica para la moda regional.

La programación inició con una charla magistral en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y continuó con desfiles en la Fortaleza DIS, donde se presentan más de 300 looks y 45 diseñadores nacionales e internacionales.

Entre los invitados internacionales destaca el suizo Giovanni Lo Presti, quien celebra 20 años de carrera con su colección Las cuatro estaciones de Vivaldi.

También participan figuras como Custo Barcelona, el colombiano Jorge Duque, el mexicano Alfredo Martínez y la guatemalteca Desirée, que aportan miradas diversas del diseño contemporáneo.

Grandes exponentes ecuatorianos

El talento ecuatoriano tiene un rol protagónico con firmas como Fabrizio Celleri, Anabel López, Nino Touma, Milú Espinoza y Liz Cárdenas, esta última con presencia internacional consolidada. Las nuevas generaciones también pisan fuerte: Blesk y Orrthiz exhiben colecciones que ya han recorrido pasarelas en Panamá y Guatemala.

Para Pietro Pólit, organizador y director del QFW, la ciudad reúne los elementos que buscan los grandes eventos: historia, arquitectura y una identidad cultural potente. “Quito es ahora la capital de la moda para nosotros. Somos moda a 2 850 metros de altura”, asegura. El productor destaca además el impacto logístico: solo en backstage trabajan unas 250 personas, entre directores de maquillaje, vestuario, luces y modelos.

El QFW también funciona como plataforma de proyección. “Somos un puente para los diseñadores consagrados y para los emergentes. Queremos que los extranjeros conozcan nuestra cultura y que la moda ecuatoriana siga creciendo hacia el mundo”, afirma Pólit.

Mélida Albán, gerente de Neka, una empresa dedicada a la producción de sombreros de paja toquilla, dice que el evento es una plataforma para mostrar al mundo lo que los artesanos hacen en Ecuador.

Por otro lado, José Forteza, editor de la revista Vogue, dice que Latinoamérica tiene un potencial por la materia prima y la mano de obra que es cuidadosa en su trabajo. Recuerda que en la pasarela no solo se ve la ropa, sino también parte de la cultura y la esencia de la gente de un país.

