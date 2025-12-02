Nadia Mejía a su llegada a Ecuador: "Esperaba más transparencia en el Miss Universo"

La ecuatoriana <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/nadia-mejia-acepta-titulo-de-miss-tocuyo-cumpleanos-CD10461344 target=_blank>Nadia Grace Mejía</a> regresó al país tras su participación en lo que ya se califica como la<b> edición más controversial</b> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-universo-2025-final-en-vivo-nadia-mejia-EA10451665 target=_blank>Miss Universo</a>. Con una coronación cuestionada, el triunfo de <b>Fátima</b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/nadia-mejia-rompe-silencio-costa-marfil-miss-universo-polemica-NC10471851 target=_blank></a>