20 nov 2025 , 17:30

El conmovedor mensaje de la madre de Nadia Mejía antes de la final de Miss Universo

Kathy Lynn Mejía dedicó una profunda reflexión a su hija, Miss Universo Ecuador, recordando su infancia y destacando que "eres una reina mucho antes de la corona".

   
    Nadia Mejía junto a su madre, Kathy Lynn. ( RRS )
A escasas horas de la gran final del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, la emoción se desbordó en las redes sociales.

Kathy Lynn Mejía, madre de la representante ecuatoriana Nadia Mejía, compartió un mensaje profundamente emotivo que rápidamente se viralizó, capturando el sentimiento de orgullo y asombro que vive la familia.

La publicación, que acompañó un video con imágenes de la infancia de Nadia y momentos clave de su trayectoria en concursos de belleza, resonó con miles de seguidores del certamen.

Nadia Mejía junto a sus padres.
Nadia Mejía junto a sus padres. ( RRS )

El video inicia mostrando a una Nadia niña, luciendo una corona y soñando con un escenario internacional. Junto a esta recopilación, Kathy expresó su incredulidad ante el momento decisivo:

“Nunca en mis sueños más salvajes estuve en Tailandia la noche antes de Miss Universo, sabiendo que mi hija caminaría por ese mismo escenario. ¡Que alguien me pellizque!”

La frase refleja la mezcla de asombro y orgullo que siente Kathy, quien también compitió en el pasado en Miss USA. Tanto ella como el padre de Nadia, el cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, han acompañado de cerca el proceso, sumando mensajes de aliento y fe.

Más allá del glamur y la competencia, Kathy Lynn Mejía utilizó su mensaje para reflexionar sobre lo que significa realmente el título de Miss Universo, destacando la humanidad y el propósito de su hija:

“¿Quién es Miss Universo? ¿Es ella una corona, un vestido, un momento? ¿O es la mujer cuya luz no necesita anunciarse porque irradia desde un corazón que sabe amar, honrar y levantar cada alma que encuentra?”

La publicación, cargada de amor y fe, se suma a la ola de apoyo nacional e internacional que ha posicionado a Nadia Mejía como una de las candidatas más comentadas y favoritas a llevarse la anhelada corona universal esta noche.

