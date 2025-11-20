Cine
20 nov 2025 , 18:17

Mira el primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

La saga expande su universo mostrando la brutal 50ª edición y el pasado del icónico Haymitch Abernathy.

   
  • Mira el primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha
    Primer vistazo de la nueva entrega de Los Juegos del Hambre. ( Captura de Pantalla )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La popular franquicia literaria y cinematográfica creada por Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre, vuelve a la gran pantalla con una nueva precuela.

El primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) ha sido revelado, generando una enorme expectativa entre los fanáticos.

Lea: McKenna Grace se une al reparto de los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

La película, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre de 2026, se presenta como una secuela de la precuela anterior (Balada de Pájaros Cantores y Serpientes) y, a la vez, como una historia más cercana a la trilogía original en términos de cronología y dramatismo.

El filme se centrará en el pasado de uno de los personajes más queridos y carismáticos de la saga: Haymitch Abernathy.

Conocido por su sarcasmo, su alcoholism y su rol de mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, esta entrega nos mostrará a un joven Haymitch en plena acción, luchando por su vida en la brutal 50ª edición de Los Juegos del Hambre.

Lea: Así celebró Moisés Caicedo el primer año de su hija, Zoé, junto a su esposa

Esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, destaca por su extrema crueldad, ya que cada distrito se vio obligado a presentar el doble de tributos de lo habitual, aumentando la masacre y la intensidad de la competición.

La nueva precuela cuenta con un reparto de actores destacados y jóvenes talentos:

  • Joseph Zada asumirá el reto de interpretar a Haymitch Abernathy.
  • Ralph Fiennes.
  • Jesse Plemons.
  • Elle Fanning.
  • Kieran Culkin.
  • Mckenna Grace.
  • Ben Wang.
  • Maya Hawke.
    • Temas
    Entretenimiento
    Cine
    películas
    Hollywood
    estreno
    tráiler
    espectáculo
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas