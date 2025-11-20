Mira el primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

La película, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre de 2026 , se presenta como una secuela de la precuela anterior ( Balada de Pájaros Cantores y Serpientes ) y, a la vez, como una historia más cercana a la trilogía original en términos de cronología y dramatismo.

El primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) ha sido revelado, generando una enorme expectativa entre los fanáticos.

El filme se centrará en el pasado de uno de los personajes más queridos y carismáticos de la saga: Haymitch Abernathy.

Conocido por su sarcasmo, su alcoholism y su rol de mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, esta entrega nos mostrará a un joven Haymitch en plena acción, luchando por su vida en la brutal 50ª edición de Los Juegos del Hambre.

Esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, destaca por su extrema crueldad, ya que cada distrito se vio obligado a presentar el doble de tributos de lo habitual, aumentando la masacre y la intensidad de la competición.

La nueva precuela cuenta con un reparto de actores destacados y jóvenes talentos: