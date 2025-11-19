Televisión
¿Quién es Miss Universe Latina? la candidata que desata la polémica en el mundo hispano

La participación de Miss Universe Latina divide opiniones y reaviva el debate sobre representación e intereses comerciales en el certamen global.

   
    Traje típico de Miss Universe Latina, centrado en la mariposa Morpho y las banderas de las comunidades latinas en EE. UU. ( Captura de Pantalla )
La edición 2025 de Miss Universo prometía ser histórica por la llegada de nuevos participantes internacionales como Palestina y Arabia Saudita.

Sin embargo, la mayor controversia no provino de la geopolítica, sino de la presencia de Miss Universe Latina, una candidata que representa a una comunidad —los latinos residentes en Estados Unidos— y no a un país.

Su participación ha dividido opiniones en el mundo hispano, generando un intenso debate sobre los límites, el propósito y la legitimidad del certamen, aquí te contamos los detalles.

Yamilex Hernández a su llegada a Tailandia.
Yamilex Hernández a su llegada a Tailandia. ( RRSS )

Yamilex Hernández: La Reina nacida del reality

Esta edición es la primera en tener una Miss Universo Latina, y Yamilex Hernández es la primera con ese título en la historia.

Comunicadora, actriz y activista de 29 años, nació en República Dominicana, pero emigró a Estados Unidos a los 13 años y actualmente vive en Nueva Jersey.

Su llegada a Miss Universo no fue por un concurso nacional tradicional, sino a través del reality show de Telemundo "Miss Universe Latina: El Reality", conducido por Jacqueline Bracamontes.

Allí, un grupo de jóvenes latinas residentes en EE. UU. compitieron durante semanas en pruebas de talento, liderazgo y comunicación.

Un jurado especializado eligió a Hernández como ganadora, sin votación del público, otorgándole un pase directo al Miss Universo 2025 y un premio de USD 100 mil.

Una corona para 68 millones de latinos en EE. UU.

A diferencia de la mayoría de las candidatas, como Nadia Mejía o Carmen Ismelda, que representan a naciones soberanas, Yamilex Hernández ostenta una banda que simboliza a toda una comunidad: los 68 millones de latinos que residen en Estados Unidos.

Este es un hecho único, y es que Estados Unidos ya cuenta con su candidata oficial bajo la franquicia de Miss USA, que en 2025 es Audrey Eckert.

La franquicia Miss Universe Latina, adquirida por Telemundo mediante una licencia especial otorgada por la Organización Miss Universo, tiene como principal objetivo visibilizar a un grupo etnorracial que constituye uno de los más grandes del gigante norteamericano.

Miss Universe Latina en su residencia en Estados Unidos.
Miss Universe Latina en su residencia en Estados Unidos. ( RRSS )

Históricamente, la comunidad latina se ha sentido marginada en el certamen de Miss USA, que a menudo ha estado dominado por mujeres blancas anglosajonas o afroestadounidenses.

Esta necesidad de representación cultural quedó claramente establecida en el emotivo discurso de agradecimiento de Yamilex, que valida la razón de ser de su participación:

Quote

“Llevo la corona con la certeza de que representa a más de 68 millones de latinos en los Estados Unidos, millones de historias únicas y sueños que trascienden fronteras”.

Este esfuerzo de inclusión no es casual, sino una respuesta al inmenso poder demográfico y económico de este grupo.

Con uno de cada cinco residentes identificándose como latino, según datos del Censo de EE. UU., el mercado hispano acumula un creciente poder adquisitivo.

En una época en la que el español y la cultura latina ganan una relevancia dominante en la vida pública estadounidense, esta franquicia celebra y amplifica su cada vez mayor presencia.

Yamilex Hernández es la primera mujer en poseer el título de Miss Universe Latina.
Yamilex Hernández es la primera mujer en poseer el título de Miss Universe Latina. ( RRSS )

La polémica: ¿A quién representa?

Con el inicio de las actividades de Miss Universo, la participación de Yamilex bajo la bandera del Miss Universe Latina ha causado reacciones encontradas entre los latinoamericanos y los propios latinos en Estados Unidos.

Miles de usuarios cuestionaron la necesidad de crear esta figura, argumentando que Latinoamérica ya cuenta con representantes oficiales por país dentro del certamen.

Entre las críticas más repetidas aparecen:

  • “¿A quién representa realmente?”
  • “Todos los países latinos ya tienen candidatas, esto es totalmente innecesario”.
  • “Si existe Miss Universe Latina, ¿por qué no Miss Europa o Miss Asia?”

    • Para algunos críticos, la creación de Miss Universe Latina responde a un intento de separar a la comunidad hispana de la estructura tradicional de Miss USA, mientras que otros cuestionan el hecho de que la representante haya sido elegida mediante un reality show y no a través de un concurso convencional de pasarela y evaluación en vivo.

    Lo que es seguro es que Yamilex Hernández ha logrado convertirse en una de las figuras más comentadas de la competencia, y su desempeño en el escenario tailandés será seguido de cerca tanto por defensores como por críticos.

