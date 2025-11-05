Televisión
05 nov 2025 , 16:17

Miss Universo repudia y expulsa a Nawat Itsaragrisil tras humillar a Fátima Bosch

Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, anunció la suspensión inmediata del empresario tailandés y acciones legales en su contra por faltar al respeto a Miss México.

   
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La organización Miss Universo ha tomado medidas drásticas e inmediatas tras el escándalo protagonizado por el empresario Nawat Itsaragrisil.

Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente del certamen, anunció el repudio y la destitución de Nawat como director de Miss Universe Tailandia y su suspensión de toda actividad futura relacionada con el concurso.

Lea: Nawat rompe en llanto al pedir disculpas a las candidatas a Miss Universo 2025

Fátima Bosch (i) y Nawat (d).
Fátima Bosch (i) y Nawat (d). ( RRSS )

¿Qué hizo Nawat contra Fátima?

La decisión se produce después de que se viralizara un video donde Itsaragrisil humilló e insultó públicamente a Fátima Bosch, la representante de México, durante una ceremonia oficial en Tailandia.

Lea: Incidente en Miss Universe 2025: Nawat Itsaragrisil llama tonta a Fátima Bosch

El empresario encaró a Bosch por negarse a participar en una votación paralela no autorizada, llegando incluso a llamar a seguridad para intimidarla.

Rocha Cantú calificó el comportamiento de Nawat como "inaceptable" y manifestó su "gran indignación y repudio" ante la agresión.

El presidente enfatizó que la organización no tolerará la violación de los valores fundamentales de respeto y dignidad hacia la mujer, recordando que el propósito del concurso es el empoderamiento femenino.

Además de la destitución, Rocha Cantú anunció que se emprenderán acciones legales y corporativas contra Nawat Itsaragrisil, confirmando que su futura participación en el certamen será "muy limitada o nula".

Lea: Miss Estonia se convierte en una Barbie humana para su viaje al Miss Universo

Ante la crisis, Miss Universo envió de inmediato a sus propios ejecutivos a Tailandia para supervisar la concentración y garantizar un ambiente de respeto para las delegadas, asegurando que el certamen retomará su curso con foco en la unión y el empoderamiento.

Temas
Entretenimiento
Gente
Miss Universo
concurso de belleza
Violencia
agresión
certamen de belleza
Miss Grand International
espectáculo
Nawat Itsaragrisil
Victoria Kjaer
Fátima Bosch
Tailandia
Noticias
Recomendadas