Incidente en Miss Universe 2025: Nawat Itsaragrisil llama tonta a Fátima Bosch

El hecho ocurrió durante una reunión con las concursantes, cuando Nawat cuestionó a Bosch por no compartir contenido relacionado con el país anfitrión. La situación escaló rápidamente y derivó en un intercambio de palabras en el que la mexicana respondió de manera firme ante la observación.

El certamen Miss Universe 2025 atraviesa uno de sus momentos más tensos tras un incidente entre la representante mexicana, Fátima Bosch , y Nawat Itsaragrisil , presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia .

El incidente entre la representante de México y Nawat Itsaragrisil se produjo durante la ceremonia de entrega de bandas. En medio de la actividad, el organizador confrontó a Fátima Bosch y, según se observa en un video difundido en redes sociales, le pidió que guardara silencio e incluso solicitó al personal de seguridad que la retirara del salón.

La mexicana intentaba explicar su postura, pero el ejecutivo tailandés no le permitió continuar. Ante la situación, Miss Universe México decidió abandonar el evento, argumentando que fue objeto de una falta de respeto y que se le cohibió su derecho a expresarse frente al resto de participantes en la edición 74 del certamen.