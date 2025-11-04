Televisión
04 nov 2025 , 11:26

Incidente en Miss Universe 2025: Nawat Itsaragrisil llama tonta a Fátima Bosch

El momento generó tensión entre las asistentes y algunas candidatas mostraron su respaldo a Bosch, retirándose también de la actividad.

   
  • Incidente en Miss Universe 2025: Nawat Itsaragrisil llama tonta a Fátima Bosch
    Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y la MissUniverse México Fátima Bosch.( Ecuavisa (Alvaro Chiriboga) )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El certamen Miss Universe 2025 atraviesa uno de sus momentos más tensos tras un incidente entre la representante mexicana, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia.

El hecho ocurrió durante una reunión con las concursantes, cuando Nawat cuestionó a Bosch por no compartir contenido relacionado con el país anfitrión. La situación escaló rápidamente y derivó en un intercambio de palabras en el que la mexicana respondió de manera firme ante la observación.

Lee más: Britney Spears desactiva su cuenta en plena tormenta por revelaciones de Kevin Federline

¿Qué ocurrió?

El incidente entre la representante de México y Nawat Itsaragrisil se produjo durante la ceremonia de entrega de bandas. En medio de la actividad, el organizador confrontó a Fátima Bosch y, según se observa en un video difundido en redes sociales, le pidió que guardara silencio e incluso solicitó al personal de seguridad que la retirara del salón.

La mexicana intentaba explicar su postura, pero el ejecutivo tailandés no le permitió continuar. Ante la situación, Miss Universe México decidió abandonar el evento, argumentando que fue objeto de una falta de respeto y que se le cohibió su derecho a expresarse frente al resto de participantes en la edición 74 del certamen.

"Todos en Tailandia tienen mis respetos, pero lo que acaba de hacer su director es irrespetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Trato de ser amable con todo el mundo. Él me acaba de callar y me dijo muchas cosas más. El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas", dijo Bosch, acompañada de la candidata de Iraq, a un grupo de aficionados del concurso que se encontraban en las afueras del salón.

El momento generó tensión entre las asistentes y algunas candidatas mostraron su respaldo a Bosch, retirándose también de la actividad.

@missuniverse5801 Fátima todos estamos contigo, no puedo crees que el cirquero de quinta de nawat le haya faltado el respeto, eres una reina porque tienes una voz y no estás sola💔🫶🏻🫶🏻 #missuniverse #fyppppppppppppppppppppppp #fatimabosch ♬ sonido original - MissUniverse

La organización de Miss Universe emitió un comunicado, hoy, 4 de noviembre en sus redes sociales, en donde reafirma su compromiso de trabajar estrechamente con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo del 74º certamen de Miss Universo.

Comunicado del Miss Universo
Comunicado del Miss Universo ( Redes sociales )

Lee más: Comenzaron las actividades oficiales de Miss Universe en Tailandia

Temas
Miss Universo
certamen de belleza
Miss Grand International
polémica
Fátima Bosch
Tailandia
Noticias
Recomendadas