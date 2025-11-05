Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile, sorprende al cantar Death Metal en la pasarela

El Death Metal, la estética roquera y el canto gutural, son cosas que uno no asociaría con las pasarelas de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, como lo es Miss Mundo.

Sin embargo, para toda regla, hay una excepción, y es que Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile 2025, rompió todos los esquemas en la semifinal del certamen con una impecable interpretación vocal de death metal.

Lea: Nawat rompe en llanto al pedir disculpas a las candidatas a Miss Universo 2025

La joven de 27 años demostró su dominio del death growl (voz gutural), una técnica propia del género heavy metal, durante la competencia de talento. La performance se viralizó inmediatamente, dejando atónitos a los televidentes.