Música
05 nov 2025 , 13:59

Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile, sorprende al cantar Death Metal en la pasarela

Ignacia Fernández dejó atónito al jurado al dominar el growl gutural en la semifinal, demostrando ser modelo y vocalista de una banda de metalcore.

   
    Ignacia Fernández en la semifinal de Miss Mundo.( RRSS )
El Death Metal, la estética roquera y el canto gutural, son cosas que uno no asociaría con las pasarelas de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, como lo es Miss Mundo.

Sin embargo, para toda regla, hay una excepción, y es que Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile 2025, rompió todos los esquemas en la semifinal del certamen con una impecable interpretación vocal de death metal.

La joven de 27 años demostró su dominio del death growl (voz gutural), una técnica propia del género heavy metal, durante la competencia de talento. La performance se viralizó inmediatamente, dejando atónitos a los televidentes.

"Creo que todos estamos sorprendidos. Como que no me imaginaba que era ella la que estaba definitivamente haciendo la voz”, comentó el jurado Sergio Arias.

¿Quién es Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández es modelo de Elite Model Chile, pero en paralelo es vocalista y cofundadora de Decessus, una banda chilena de metalcore formada en 2020.

El grupo, que se encuentra trabajando en su álbum debut, ha tenido presentaciones tanto en Chile como en el extranjero. La agrupación, compuesta además por el guitarrista Carlos Palma (miembro de All Tomorrows) y Martín Fenix en batería, se formó en 2020 y hasta la fecha tienen tres singles.

Tras su impactante demostración de talento, Fernández se unió a las 20 candidatas que competirán en la final nacional del certamen el próximo 9 de noviembre. La metalera ha demostrado que la belleza y el poder de la voz gutural pueden coexistir en la misma corona.

