Alicia Machado no se arrepiente de los comentarios a Selena Gómez, vuelve a arremeter en su contra

"¡Muchacha pendej*! Ya póngase a estudiar español y al gym mija ", escribió la host de programas de televisión en una publicación que difundía el video en Instagram. Usuarios no tardaron en irse en su contra y defender a la celebridad , pero ella, no se arrepiente de lo que expresó, así lo hizo saber en el segmento televisivo La Mesa Caliente , cuando las panelistas pusieron el tema sobre la mesa.

"No puedes vivir constantemente con una actitud de víctima y eso me molestó de ella. Siempre está enferma. Mi amor, yo tuve cáncer de mama, tengo siete operaciones de seno, fribomialgia crónica, sobreviví a desórdenes alimenticios y me hicieron bullying...", expresó con insistencia.

Pero no solo eso, también aseguró que se siente agotada del "marketing gringo" que, según ella, Gómez utiliza desde hace muchos años con relación a sus raíces latinoamericanas, y aún así, no sabe hablar inglés.