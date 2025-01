Selena Gómez no se quedó callada ante las amenazas emitidas por el ex candidato al Senado de Estados Unidos, Sam Parker, quien sugirió que la cantante y actriz de Emilia Pérez debería ser parte de las deportaciones masivas de migrantes hacia México. A pesar de haber borrado un video en apoyo a los migrantes, la estrella no dudó en responder públicamente a las intimidaciones.

El conflicto comenzó cuando Parker, conocido por sus posturas conservadoras y su apoyo a las políticas migratorias de Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) exigiendo la deportación de Selena Gómez debido a su apoyo a la comunidad migrante.