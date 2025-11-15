Televisión
15 nov 2025 , 21:08

Abby Riqueros Véliz es la nueva Reina de Guayaquil 2025

La elección cerró con dos shows musicales y la proclamación de la ganadora entre las siete finalistas.

   
  • Abby Riqueros Véliz es la nueva Reina de Guayaquil 2025
    Abby Riqueros Véliz.( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La elección de la Reina de Guayaquil 2025 concluyó este sábado en la Concha Acústica del Parque Samanes con una noche llena de emoción, música y expectativa. Abby Riqueros Véliz, de 22 años, fue proclamada como la nueva Reina de Guayaquil, llevándose el título máximo entre las siete finalistas seleccionadas por el jurado.

También lea: Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

Al cierre del evento se revelaron los títulos: Paula Veliz Cervantes fue designada Estrella de Octubre, Yamila Vanil recibió la banda de Virreina de Guayaquil, y finalmente Abby Riqueros Véliz fue coronada como Reina de Guayaquil 2025, generando una ovación de la audiencia que llenó la Concha Acústica del Parque Samanes.

La gala presentó dos números musicales que acompañaron el desarrollo del certamen entre los distintos segmentos. La primera presentación estuvo a cargo de Samantha Quenedit, quien abrió los intermedios antes del desfile en traje de baño. Más adelante, Johan Vera encendió el escenario con su interpretación de Closet, justo antes del desfile final de gala.

También le puede interesar: Así arrancó Reina de Guayaquil 2025: un espectáculo que encendió el Parque Samanes

El jurado anunció a las siete aspirantes que avanzaron a la fase decisiva de la noche: Ivanna Nicola Salazar (22), Valeria Salazar Pozo (23), Arianna Pólit Nuques (21), Paula Veliz Cervantes (26), Gabriela Ruilova Caval (23), Abby Riqueros Véliz (22) y Yamila Vanil (21), entre quienes se determinaron las dignidades principales del certamen.

Temas
Entretenimiento
Televisión
certamen de belleza
Reina de Guayaquil
Johann Vera
Samantha Quenedit
Ecuador
Guayaquil
Noticias
Recomendadas