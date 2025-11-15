Así arrancó Reina de Guayaquil 2025: un espectáculo que encendió el Parque Samanes

La edición 2025 del certamen Reina de Guayaquil abrió la noche de este sábado 15 de noviembre a las 8:00 p.m., con una puesta en escena que sorprendió al público en la Concha Acústica del Parque Samanes. Las 16 aspirantes aparecieron juntas para inaugurar la gala con una coreografía sincronizada, vestidas con blusa y pantalones azules brillantes, mientras una gran pantalla proyectaba el logo oficial del certamen como fondo visual.

La apertura dará paso a una velada que combina entretenimiento y tradición, conducida por Eduardo Andrade. Geraldine Meitzner Weber, la segunda conductora, no puso asistir por motivos de salud. La ceremonia incluirá números musicales a cargo de Samantha Quenedit y Johan Vera, quienes animaron al público que llenó el espacio desde tempranas horas.

El jurado está conformado por miembros distinguidos del mundo de la moda: Carolina Aguirre, master en colorimetría; Soledad Diab, Miss Ecuador 1992; David Norero, Secretario del Concejo Municipal de Guayaquil; Ivana Carolina, Miss Puerto Rico; Doménica Franco, gerente general de Iberocosmetics.

Este año, el concurso llega a noviembre luego de una reprogramación que ajustó el calendario habitual del evento. La organización afinó la producción para mantener la expectativa del público, que también pudo seguir el inicio del certamen a través de la transmisión oficial del Municipio de Guayaquil en Facebook y en su cuenta de YouTube.