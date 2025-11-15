¿Cómo y a qué hora podrás ver el certamen de Reina de Guayaquil 2025?

La edición 2025 del concurso Reina de Guayaquil tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, a partir de las 20:00, en la Concha Acústica del Parque Samanes, escenario elegido para una velada que busca resaltar talento, carisma y liderazgo. El evento contará con la conducción de Geraldine Meitzner, exreina de la ciudad, y del presentador Eduardo Andrade.

Para quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial del Municipio de Guayaquil en Facebook, permitiendo que la elección llegue a una audiencia más amplia.

Este año, el certamen se desarrolla de manera excepcional en noviembre. La postergación obedeció a un proceso contractual que debió reiniciarse por disposiciones del SERCOP, lo que obligó a reorganizar el cronograma.