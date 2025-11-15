Televisión
¿Cómo y a qué hora podrás ver el certamen de Reina de Guayaquil 2025?

El certamen Reina de Guayaquil 2025 se celebrará este sábado con música en vivo, figuras invitadas y la participación de 16 aspirantes.

   
    Las 16 candidatas a Reina de Guayaquil. ( Foto: Internet. )
La edición 2025 del concurso Reina de Guayaquil tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, a partir de las 20:00, en la Concha Acústica del Parque Samanes, escenario elegido para una velada que busca resaltar talento, carisma y liderazgo. El evento contará con la conducción de Geraldine Meitzner, exreina de la ciudad, y del presentador Eduardo Andrade.

Para quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial del Municipio de Guayaquil en Facebook, permitiendo que la elección llegue a una audiencia más amplia.

Este año, el certamen se desarrolla de manera excepcional en noviembre. La postergación obedeció a un proceso contractual que debió reiniciarse por disposiciones del SERCOP, lo que obligó a reorganizar el cronograma.

¿Quiénes son las candidatas?

  • Paula Veliz Cervantes, 26
  • Ivanna Nicola Salazar, 22
  • Lady Lastra Pachito, 20
  • Gabriela Ruilova Caval, 23
  • Evelyn Lloré Caisaguano, 23
  • Valeria Salazar Pozo, 23
  • Abby Riqueros Véliz, 22
  • María Raquel Aguirre García, 19
  • Allyson Medranda Freire, 20
  • Valentina López Gordon, 24
  • Fiorella Velásquez Ponce, 23
  • Luciana Juez Cedeño, 20
  • Valeria Coello Chedraui, 21
