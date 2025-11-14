Política
14 nov 2025 , 19:25

Ecuador recibirá a 300 solicitantes de asilo al año tras acuerdo con EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó, en su Registro Federal, el acuerdo alcanzado con Ecuador, para el traslado de personas asiladas y refugiadas de terceros países hacia territorio nacional

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Hernán Higuera
Canal WhatsApp
Newsletter

Aunque Ecuador no ha dicho desde cuándo, ni donde albergará cada año a 300 solicitantes de asilo en Estados Unidos; el Gobierno de ese país publicó en el Registro Federal el acuerdo que fija procedimientos para que Ecuador empiece a recibirlos.

El acuerdo publicado dice que “las partes buscan garantizar el traslado digno, seguro y oportuno desde los Estados Unidos a Ecuador de nacionales de terceros países presentes en los Estados Unidos que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o país de residencia habitual anterior.

Deja claro que Ecuador puede aceptar este acuerdo en su totalidad o en parte; se establece por ejemplo que no se recibirá a niños no acompañados y que tanto EE.UU. como Ecuador podrán elegir quienes son las personas transferibles. Ecuador ha pedido que no sean personas con problemas judiciales, dijo en el portal digital Altavoz el ministro John Reimberg.

“EE. UU. y Ecuador se someterán a tratados internacionales para considerar solicitudes de asilo, proteccion a refigiados o proteccion temporal”, dijo el funcionario.

Le puede interesar: EE. UU.: se acaba el sueño | 18 vuelos con más de 1 800 ecuatorianos deportados, han llegado al país, durante 2025

Disponibilidad de fondos

El acuerdo precisa que la implementación de transferencia de estas 300 personas “estará sujeta a la disponibilidad de fondos y la capacidad técnica de cada parte”.

Hace dos meses, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que este será un programa limitado con nacionalidades que el país escogerá. “Deberán tener un buen estado de salud y no presentar enfermedades que puedan poner en riesgo la salud pública del país”.

Ecuador se comprometió a no devolver a ninguna persona transferida por EE. UU. Lo pendiente es saber si el acuerdo entrará en vigencia inmediatamente o si regirá desde 2026.

Le puede interesar: Daniel Noboa anunció medidas para migrantes, tras sexto vuelo de deportación en la era Trump

Temas
Donald Trump
Daniel Noboa
Gabriela Sommerfeld
Ecuador
Estados Unidos
Quito
Noticias
Recomendadas