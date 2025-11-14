Ecuador recibirá a 300 solicitantes de asilo al año tras acuerdo con EE. UU.

Aunque Ecuador no ha dicho desde cuándo, ni donde albergará cada año a 300 solicitantes de asilo en Estados Unidos; el Gobierno de ese país publicó en el Registro Federal el acuerdo que fija procedimientos para que Ecuador empiece a recibirlos.

El acuerdo publicado dice que “las partes buscan garantizar el traslado digno, seguro y oportuno desde los Estados Unidos a Ecuador de nacionales de terceros países presentes en los Estados Unidos que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o país de residencia habitual anterior.

Deja claro que Ecuador puede aceptar este acuerdo en su totalidad o en parte; se establece por ejemplo que no se recibirá a niños no acompañados y que tanto EE.UU. como Ecuador podrán elegir quienes son las personas transferibles. Ecuador ha pedido que no sean personas con problemas judiciales, dijo en el portal digital Altavoz el ministro John Reimberg.

“EE. UU. y Ecuador se someterán a tratados internacionales para considerar solicitudes de asilo, proteccion a refigiados o proteccion temporal”, dijo el funcionario.

