Reina de Guayaquil: la ceremonia retrasada costará USD 50 000

El certamen Reina de Guayaquil se realizará finalmente este sábado 15 de noviembre. La ceremonia se llevará a cabo en la Concha Acústica del Parque Samanes, iniciará a las 20:00 y hay 16 candidatas.