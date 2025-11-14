Reina de Guayaquil: la ceremonia retrasada costará USD 50 000

El certamen Reina de Guayaquil se realizará finalmente este sábado 15 de noviembre. La ceremonia se llevará a cabo en la Concha Acústica del Parque Samanes, iniciará a las 20:00 y hay 16 candidatas. Una de ellas será la sucesora de Jenniffer Tutivén, quien lleva más de un año ostentando el título.

La nueva reina debía ser escogida a inicios de octubre, previo a los eventos por la Independencia de Guayaquil, sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió en septiembre el proceso contractual para realizar esa ceremonia y la de la sesión solemne por el 9 de Octubre.

De acuerdo al Sercop, faltaban documentos para validar el trámite, no obstante, Tahíz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales de la Alcaldía, sostenía que detrás de esa paralización había intenciones políticas por parte del Gobierno Nacional.

El proceso se retomó y el 20 de octubre se adjudicó el contrato para realizar el evento Reina de Guayaquil a Carlos Fabricio López Alcívar por un valor de USD 50 300 (más IVA), casi 3 000 dólares menos de lo que se había presupuestado inicialmente, cuando se consideró que todo el evento iba a costar USD 53 243.

El evento será conducido por el presentador de TV Eduardo Andrade y la exreina de Guayayaquil, Geraldine Meitzner. Además, las presentaciones musicales estarán a cargo de Johann Vera y Samantha Quenedit. Solo en maestros de ceremonia, el Municipio tenía presupuestado USD 748,43 y en artistas USD 1 622,44.

Panus ha reiterado que el monto asignado para realizar este evento es muy inferior al del mercado.

