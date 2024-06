La preocupación por las palabras de Yolanda no se hizo esperar en redes sociales, algunos intentaban comprender cómo espera reintegrarse en la industria después de los fatídicos hechos que protagonizó en los 90 , tras que el mundo conociera su rostro no por haber sido la mano derecha de la intérprete de Amor Prohibido, sino por ser la razón de su fallecimiento.

Según lo replicado por varios medios internacionales y fuentes dentro de BBC, la mujer anhelaría reincorporarse al mundo laboral como mano derecha de algún importante artista, y su primera opción no sería nadie más que Shakira.

Aún no se expone la entrevista con el importante medio, puesto que las declaraciones pueden ser simples rumores, hasta tener el producto periodístico en el ojo público.

Casi 30 años después de la muerte de Selena Quintanilla, su asesina, Yolanda Saldívar, hace una impactante confesión

Tiempo atrás, el padre de Quintanilla llevó a cabo contundentes declaraciones sobre la salida de Yolanda de la cárcel.

"En cuanto a mí o mi familia, no no importa si la sueltan, nada va a regresar a mi hija. Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí. Si la suelta ahorita, con las ciudades de aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, la pueden matar".