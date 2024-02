"Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'", declaró, además de añadir que Selena "quería y buscaba el amor de otro hombre", y ella lo ocultó por su bien, sin saber el daño que le hacía: "Parte de eso es mí culpa", afirmó.

Asesinato de Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar, autora del crimen, envió una carta desde la cárcel

También detalló que, presuntamente, una de las conversaciones que tuvieron el día de su fatídica muerte, fue con respecto a su infidelidad a Pérez: "Ella seguía diciéndome que me quedara con ella: (me dijo) 'te conozco, vas a salir, vas a estar contándole a todos lo qué estaba pasando con el doctor (...) Sentí como: '¿Cómo te atreves a acusarme cuando he guardado todos tus secretos, qué quieres que haga?'".

Cabe recordar que, semanas antes del estreno del documental, Abraham Quintanilla, progenitor de Selena, advirtió que "Todo lo que ella dice (Yolanda) no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir".