Después de 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, la autora del asesinato, Yolanda Saldívar se convirtió en noticia tras promocionar desde la cárcel un documental que prometía contar toda la verdad detrás de la lamentable muerte de la Reina del Tex Mex.

Selena Quintanilla: salen a la luz grabaciones de la cantante en la contestadora de Yolanda Saldívar, autora de su muerte

Es así como el 17 de febrero, la producción titulada Selena & Yolanda: The Secrets Between Them vio la luz, y después de su estreno, una controversial opinión hecha años atrás por Abraham Quintanilla, padre de la cantante, resurgió.