El 8 de febrero Yolanda Saldívar, conocida por ser la autora del asesinato de Selena Quintanilla, mientras era presidenta de su club de fans, se convirtió en noticia tras exponer que próximamente se estrenaría el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el cual develaría toda su verdad detrás del asesinato de su ídola, del que fue declarada culpable.

Casi 30 años después de la muerte de Selena Quintanilla, su asesina, Yolanda Saldívar, hace una impactante confesión

Inicialmente, Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua, sin embargo, se conoce que su familia busca reabrir el caso para obtener la libertad condicional, alegando que tiene problemas de salud, lo que podría ocurrir en el 2025.

Desde la prisión, ubicada en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas, Yolanda contará su lado de la historia, de aquel fatídico 31 de marzo de 1995.