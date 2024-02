Música Casi 30 años después de la muerte de Selena Quintanilla, su asesina, Yolanda Saldívar, hace una impactante confesión

En el nuevo documental, Selena & Yolanda: The secrets between them, la asesina de la Reina del Tex-Mex promete contar una versión que hasta el momento se desconocía sobre la muerte de Quintanilla.