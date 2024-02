Mesita de Nicki Nicole, Mesita y Tiago PZK o Ya no vuelvas de Luck Ra, La K'onga y Ke personajes o Tú sin mí de Dread Mar-I también forman parte del repertorio argentino del astro de Rosario.

Messi explicó por qué no jugó un amistoso con el Inter Miami en Hong Kong

Aunque los artistas latinos dominan la playlist, Messi se sale del género con canciones como Don't Stop de Music de Rihanna, Feel Good Inc. de Gorillaz, Highway to Hell de AC/DC, Vertigo de U2 o First Person Shooter de Drake.