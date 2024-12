Britney Spears y su hijo Jayden se reencuentran después de años de distanciamiento

Britney Spears se declara legalmente soltera en su cumpleaños 43, cerrando un capítulo tras su divorcio con Sam Asghari

En 2022 Jayden declaró a Daily Mail “Creo que mamá ha tenido dificultades para darnos a ambos atención y mostrarnos amor igual y no creo que haya mostrado suficiente a Preston y me siento realmente mal por eso", además expresó “Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos pasado para sanar, sanar nuestro estado mental. Si me quejaba, ella iba tras [mi hermano]. Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor”.

Spears no se quedó callada ante lo manifestado, “Le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida”, respondió mediante Instagram en ese entonces, “¡Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente saber su clamor diciendo que no estuve a la altura de sus expectativas como madre... y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!”.

Britney Spears celebra el amor propio: se casa simbólicamente consigo misma

Gratamente, después de una lucha emocional entre ambas partes, Jayden se puso en contacto con su madre e intentó retomar su unión, explicó una fuente a Us Weekly, “Britney estaba muy emocionada de saber de él. Espera que puedan seguir pasando tiempo juntos y espera que Preston también se acerque", asentó.