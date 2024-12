La icónica Princesa del Pop, Britney Spears, ha decidido mudarse a México en busca de paz y privacidad, luego de denunciar el trato increíblemente cruel que ha recibido por parte de los paparazzi. En un emotivo video publicado el día de su cumpleaños número 43, la cantante expresó su malestar por las fotos ofensivas y deshumanizadoras tomadas durante sus vacaciones en los Estados Unidos.

En el video, Spears mostró su frustración, comparando las imágenes con una máscara blanca de Jason, personaje de la película Viernes 13, y asegurando que no se parecía en absoluto a ella. "Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca eso", dijo. La cantante también señaló lo difícil que ha sido lidiar con la forma en que ha sido retratada en los medios a lo largo de los años, afirmando que, aunque no es perfecta, el trato recibido es extremadamente cruel.

