Debido a la situación energética actual del país, la organización del evento aseguró a los asistentes que contarán con generadores propios con el fin de no experimentar ninguna interrupción. A esto se refirió Alberto también, declaró que no es la primera vez que visita el país mientras atraviesa algún contexto social especial, eso, sin duda, no lo ha detenido de continuar conquistando a sus fans ecuatorianos con su visita.

"En Ecuador vamos a poner termino al tour, ha sido fantástico, uno de los mejores en mucho tiempo. En febrero mi carrera cumple 40 años, o sea, casi cuatro décadas cantando", dijo con evidente felicidad, "gracias de verdad, de corazón, por todo lo bueno que mis fans me dan".