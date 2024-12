Mariah Carey no alcanza su icónica nota en It’s Time durante concierto

La Reina de la Navidad, Mariah Carey, sorprendió a sus fanáticos en un reciente concierto cuando no pudo alcanzar la famosa nota aguda en su himno navideño All I Want for Christmas Is You, específicamente en la parte conocida como It’s time.

Este momento, que durante años ha sido uno de los más esperados en sus presentaciones en vivo, dejó a los asistentes atónitos y a los seguidores en redes sociales reflexionando sobre el estado actual de la voz de la cantante.

