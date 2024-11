Mariah Carey es una reconocida cantante estadounidense, famosa por su amplio rango vocal y sus éxitos musicales a lo largo de varias décadas. Considerada la Reina de la Navidad por su icónica canción All I Want for Christmas Is You, Carey ha dejado una huella imborrable en la industria musical y continúa siendo una figura influyente en la cultura pop. ( )