Para gustos, los colores. El reguetón es un género musical que no es del agrado de todos y así lo han sabido expresar los propios artistas, pese a pertenecer a la misma industria musical. En una reciente aparición de Maná, su vocalista, Fher Olvera , no desaprovechó la oportunidad para recordar lo que piensa al respecto a sus fanáticos.

No es la primera vez que lo hace, pero cada ocasión que escoge es registrada por asistentes. "Con talentosísimos músicos, aquí no es como el pinch* reguetón que es una mamad*", expresó el cantante durante el show que llevaba a cabo en su tierra natal, México, específicamente en Jalisco.

Se escucharon las risas de los presentes en el video que registró el momento, clip que no tardó en circular como pólvora en redes como TikTok, X y Facebook. Pero eso no fue lo único que señaló, también criticó los altos precios de la cerveza y los boletos que habrían sido regalados.

Tiempo atrás Olvera ya había dejado en claro su postura al respecto, criticada por muchos y aplaudida por otros, “El gusto es de cada quien. A mí [el reguetón] no me gusta o un poquito, quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a donde nadie ha llegado de los latinos, pero no por eso me va a gustar”, dijo tiempo atrás.

