Con frases poderosas como fueron cinco mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar , Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, no se anda con rodeos.

Bad Bunny sorprendió al mundo con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Una Velita , un tema que no solo sigue la trayectoria musical ascendente del ícono del reguetón, sino que se sumerge profundamente en la crítica social y política que afecta a su natal Puerto Rico.

El mensaje del artista no solo se centra en el desastre natural, sino en el Gobierno que, según él, sigue fallando a su gente. “Al pueblo, el pueblo le toca salvar. Con el Gobierno no me envíen na’, que esos cabrones lo van a esconder”, canta, una referencia clara a la corrupción y la mala gestión que marcaron la respuesta del gobierno tras el incidente.

Bad Bunny también ataca simbólicamente a los partidos políticos tradicionales que dominan la política en la isla, con líneas como: “La palma en la que quieren ahorcar el país, un día de estos la vamo’ a tumbar”, un golpe directo al Partido Nuevo Progresista, que usa una palma como símbolo y ha estado en el poder desde 2016.