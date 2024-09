Según sus propias palabras, Ana María no contaba con seguro médico por parte de su empleador, por lo que ella cubrió sus gastos de parto y cuidados posteriores al proceso médico. Cuando intentó volver, se enteró que ya no tenía trabajo, "su sorpresa fue que estaba despedida", dijo Yahir.

Hasta este punto, Ángela Aguilar ya ha sido notificada sobre la denuncia, misma a la que "no contestó", de hecho "no hay ningún apoderado legal que la represente, es decir, procesalmente está en rebeldía, no presentó pruebas, no comparecieron, de ahí que el juicio haya seguido sus etapas".

Christian Nodal presentó a Ángela Aguilar como su "señora esposa" en pleno show (VIDEO)

El letrado también es parte de otro proceso legal que enfrenta el mayor representante actual de la dinastía musical Aguilar, este está relacionado a la ausencia del pago de una indemnización a uno de sus trabajadores, según una entrevista distinta al programa Ventaneando.