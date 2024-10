Britney Spears celebra el amor propio: se casa simbólicamente consigo misma

La icónica cantante compartió un video en Instagram luciendo un deslumbrante vestido de novia mientras sonaba la emotiva canción Fields of Gold de Sting , el cual titula como: “El día que me casé conmigo misma... ¡Puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!”

Esta ceremonia simbólica llega tras su reciente divorcio de Sam Asghari, con quien estuvo casada durante casi dos años. La separación, anunciada oficialmente en julio de 2023 por “diferencias irreconciliables”, ha marcado un nuevo capítulo en la vida de Spears, quien está decidida a redescubrirse y priorizar su bienestar emocional.

En sus recientes publicaciones, ha expresado cómo, a lo largo del tiempo, las amistades pueden transformarse y como algunas relaciones pueden llevar a una desconexión. “Es raro estar soltera. Me he dado cuenta de que no me hablo a mí misma de forma agradable”, confesó en una ocasión, destacando su deseo de cambiar esa narrativa.