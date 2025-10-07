Música
“Sí, todavía lloro”: Shakira habla del dolor, la sanación y su nueva etapa tras Piqué

Tras años de turbulencias personales, la artista colombiana reivindica el poder de la vulnerabilidad y revela cómo ha aprendido a transformar el dolor en fuerza.

   
    Shakira celebró los 30 años de Pies Descalzos con una emotiva publicación en su perfil de Instagram. ( Instagram/Shakira )
Después de tres décadas en la cima, Shakira no solo sigue siendo una de las artistas más influyentes del planeta, sino también un símbolo de resiliencia, marcada por su vida amorosa reciente.

En medio de los homenajes por los treinta años de Pies Descalzos, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera como cantante, la Loba se sinceró en una entrevista sobre sus emociones, y la importancia del llanto en su álbum, Las Mujeres ya no Lloran.

Shakira se ha mostrado vulnerable en varias instancias de su gira, la más reciente en Querétaro al cantar Última.
Shakira se ha mostrado vulnerable en varias instancias de su gira, la más reciente en Querétaro al cantar Última. ( RRSS )

En Cosmopolitan Alemania, la barranquillera reflexiona sobre sus años más duros —marcados por su separación con Gerard Piqué y la reinvención artística que le siguió— y lanza un mensaje poderoso con una analogía a su último álbum, las lágrimas no son debilidad, sino el punto de partida para volver a levantarse:

“Claro que todavía lloro, soy humana. Todos lo hacemos. Pero lo importante no es si lloras o no, sino lo que haces después; eso es lo que marca la diferencia”, afirma la colombiana.

La intérprete de Las mujeres ya no Lloran —título de su exitoso álbum de 2024— explica que el mensaje de esa frase no significa reprimir las emociones, sino aprender a gestionarlas con madurez. De hecho, las lágrimas forman parte de la identidad visual de su gira, transformadas en diamantes como símbolo de valor y resistencia.

Esa honestidad emocional ha conectado con millones de mujeres alrededor del mundo, que vieron en Shakira una voz que transformó la traición y la tristeza en empoderamiento. Su colaboración con Bizarrap, Bzrp Music Sessions Vol. 53, fue mucho más que un éxito viral. Al respecto, mencionó:

“Yo me permito sentir todo, llorar, desahogarme... y luego respiro hondo y pienso en cómo seguir adelante. La música siempre ha sido mi terapia”, confiesa.

Aun así, la artista reconoce que el proceso no fue fácil: “Las épocas duras me motivan. A veces cuesta mantener la perspectiva, pero con los años aprendes que todo pasa, y que incluso del dolor puede nacer algo hermoso”.

Hoy, Shakira se define como una mujer más fuerte y consciente de su propósito. “Antes el éxito era alcanzar metas o premios; ahora significa tener paz y estar agradecida con lo que tengo”, dice.

Y aunque el mundo entero la asocie con una frase que se volvió himno, la artista tiene claro su mensaje: llorar no te hace débil, te prepara para volver a brillar.

