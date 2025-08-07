Música
07 ago 2025 , 09:57

Shakira le dedica emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: "Gracias por tratar de arreglarme"

La colombiana sorprendió al público del Sofi Stadium al mencionar al vocalista de Coldplay, en medio de rumores sobre una cercana —y quizá romántica— amistad.

   
  • Shakira le dedica emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: Gracias por tratar de arreglarme
    Shakira y Chris Martin luego del concierto de Los Ángeles. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Las luces y las cámaras de todo el mundo apuntan hacia dos emblemáticas figuras de la música popular, pero de distintos entornos: Shakira y Chris Martin.

¿El escenario? El SoFi Stadium de Los Ángeles, donde el vocalista de Coldplay estuvo presente en el concierto de La Loba. Sería él quien se robaría el protagonismo cuando la colombiana le dedicó unas emotivas palabras que encendieron las alarmas entre los fans de ambos artistas.

¿Qué fue lo que dijo La Loba que se convirtió en tendencia? ¿Se viene nuevo romance? Aquí te contamos más detalles.

Lea: Shakira casi lo pierde todo, pero una canción rescató su carrera ¿Adivinas cuál fue?

Historia de Instagram de Shakira junto a Chris Martin.
Historia de Instagram de Shakira junto a Chris Martin. ( RRSS )

¿Qué le dijo Shakira a Chris?

Sería en el recinto angelino en el que la cantante barranquillera agradeció públicamente a Martin su apoyo en los momentos más difíciles tras su mediática ruptura con Gerard Piqué.

Lea: Chris Martin y Dakota Johnson rompen su compromiso tras ocho años de relación

El mensaje que le dedicó a sus fans y a Chris Martin, fue con un claro guiño a la icónica canción de Coldplay, Fix You, que trata precisamente, de roturas emocionales:

Quote

"La siguiente canción (Antología) es para todos ustedes que estuvieron pendientes de mi, cuando no me sentía bien. Chris, es uno de ellos [...] Gracias a todos por tratar de arreglarme, mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me han guiado a casa"

Pero eso no fue todo. Antes de interpretar Antología, uno de sus temas más íntimos y nostálgicos, Shakira confesó que ahora su color favorito es el amarillo —color representativo de Coldplay y del tema Yellow, que Martin le había dedicado días atrás en un concierto en Miami.

Un intercambio de guiños... ¿y algo más?

El vínculo entre ambos artistas no es nuevo. Ya en 2024, Shakira reveló en una entrevista que Chris Martin fue uno de los amigos que más la apoyó tras su separación, enviándole "palabras de apoyo, fuerza y sabiduría".

La admiración mutua se ha hecho cada vez más visible, especialmente luego de que, el pasado 27 de julio, Shakira asistiera al concierto de Coldplay en Miami junto a sus hijos y compartiera momentos del backstage con Martin y su equipo.

Lea: Hay algo que aún no separa definitivamente a Shakira y Gerard Piqué

En ese show, Chris no solo fue buen anfitrión: durante la interpretación de Yellow, modificó la letra para incluir un guiño a Hips Don’t Lie, uno de los grandes éxitos de Shakira. La colombiana lo agradeció en redes con palabras que denotan un afecto genuino:

Quote

“Gracias por tu talento, humanidad y bondad, y por enviar mensajes de tolerancia y amor en todo el mundo. ¡Todos lo necesitamos!”.

¿Amistad sólida o romance en ciernes?

Las especulaciones no se han hecho esperar. Con Martin recientemente separado de la actriz Dakota Johnson y Shakira en una nueva etapa personal, muchos fans ven en esta conexión algo más que una simple amistad.

Lea: Shakira no pudo evitar las lágrimas en uno de sus conciertos en México

Los medios han empezado a seguir cada gesto, cada palabra y cada interacción entre ambos artistas, alimentando la posibilidad de una nueva pareja en el firmamento musical.

Temas
Entretenimiento
amor
romance
Música
Concierto
parejas
famosos
Música Latina
espectáculo
bandas
show
cantantes colombianos
Shakira
Coldplay
Chris Martin
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas