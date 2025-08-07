Shakira le dedica emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: "Gracias por tratar de arreglarme"

Las luces y las cámaras de todo el mundo apuntan hacia <b>dos emblemáticas figuras de la música popular</b>, pero de distintos entornos: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-rompe-inusual-record-mexico-gira-las-mujeres-ya-no-lloran-DH9867072 target=_blank>Shakira</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/chris-martin-coldplay-revela-padece-depresion-DC9172014 target=_blank>Chris Martin</a>. ¿El escenario? El <b>SoFi Stadium de Los Ángeles</b>,<b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-casi-lo-pierde-todo-pero-una-cancion-rescato-su-carrera-DD9885423 target=_blank></a>