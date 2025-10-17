Shakira lanzará nuevas versiones de icónicas canciones por los 30 años de Pies Descalzos y 20 de Hips Don't Lie

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/si-todavia-lloro-shakira-habla-dolor-sanacion-nueva-etapa-tras-pique-AH10248484 target=_blank>Shakira</a> ha emocionado a sus fans con la noticia de un <b>lanzamiento musical</b> especial para conmemorar dos hitos fundamentales en su carrera: el <b>20.º aniversario</b> de su icónico álbum <i>Oral Fixation</i> (o<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-beele-bailan-juntos-barranquilla-avivan-rumores-colaboracion-KG10169605 target=_blank><i></i></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/pies-descalzos-cumple-30-anos-ecuador-primer-pais-recibir-shakira-esta-gira-CH10243562 target=_blank></a>