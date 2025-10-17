Música
17 oct 2025 , 09:24

Shakira lanzará nuevas versiones de icónicas canciones por los 30 años de Pies Descalzos y 20 de Hips Don't Lie

Shakira rendirá homenaje a dos de los álbumes más importantes de su carrera con nuevas versiones de las canciones más famosas de Pies Descalzos y Fijación Oral.

   
  • Shakira lanzará nuevas versiones de icónicas canciones por los 30 años de Pies Descalzos y 20 de Hips Don't Lie
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Shakira ha emocionado a sus fans con la noticia de un lanzamiento musical especial para conmemorar dos hitos fundamentales en su carrera: el 20.º aniversario de su icónico álbum Oral Fixation (o Fijación Oral) y el 30.º aniversario de su trabajo debut en español, Pies Descalzos.

La Loba dejó entrever la inminente publicación en su perfil de Spotify, donde apareció un EP titulado "Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) Live".

Lea: Celebrando los 30 años de Pies Descalzos, Shakira, Ecuador y el comienzo de su éxito

El EP incluirá nuevas versiones de 5 de sus canciones icónicas.
El EP incluirá nuevas versiones de 5 de sus canciones icónicas. ( Captura de Pantalla )

Este lanzamiento no es un álbum de larga duración, sino un EP (Extended Play), que servirá como un compilatorio de cinco de las canciones más queridas y populares de ambos discos, combinando la profundidad lírica de sus inicios con el sonido pop-rock que la llevó a la cima mundial:

  • Pies Descalzos, Sueños Blancos.
  • Antología.
  • La Pared.
  • Día de Enero.
  • Hips Don't Lie.

    • El EP conmemorativo está programado para su estreno global el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 8:00 AM (Hora de Ecuador).

    Lea: Shakira casi lo pierde todo, pero una canción rescató su carrera ¿Adivinas cuál fue?

    ¿Sabías que?
    Un EP (Extended Play) es un lanzamiento musical que contiene más canciones que un sencillo (single) pero menos que un álbum de larga duración (LP), sirviendo como un formato de duración media.

    La celebración de estos dos álbumes no es mera casualidad: Pies Descalzos, lanzado en 1995, fue el trabajo que abrió las puertas del mercado latinoamericano a Shakira, estableciéndola como una voz fuerte dentro del pop y el rock latino de aquella época.

    Por otra parte, con Oral Fixation demostró su versatilidad con éxitos en inglés y español, y catapultó a Shakira a una fama sin precedentes gracias a Hips Don't Lie, uno de los sencillos más vendidos del siglo XXI y que la llevaría a debutar en su primer mundial en Alemania 2006.

    Lea: Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona

    Temas
    Entretenimiento
    aniversario
    Música
    Música Latina
    Spotify
    espectáculo
    estrenos
    Pop
    cantantes
    rock latino
    Shakira
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas