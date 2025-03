Acompañada del ritmo electropop de Bizarrap y de la canción La Fuerza, la reina de los movimientos de cadera inició -con unas horas de retraso- uno de los once conciertos que planeó para el país azteca.

Con su gira Las mujeres ya no lloran, Shakira ha resurgido como un diamante inquebrantable, cosechando éxitos millonarios y deslumbrando en cada presentación. La artista colombiana inicia sus espectáculos de manera icónica, acompañada por cien de sus fans vestidos de plateado, recreando la emblemática entrada de Camina con la Loba.

“Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, dijo ella, nostálgica, pues no había pisado los escenarios de la capital desde 2018.

La gira mundial de Shakira no se derrumba, sus fans la sostienen sobre sus hombros