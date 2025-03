El tour de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, continúa dejando varios emotivos momentos a su paso. Después de haber cancelado sus shows en Chile , la cantante se dirigió directamente a Argentina, Buenos Aires, con el fin de continuar conquistando a su público latinoamericano.

En medio de su interpretación de la canción Antonología, la barranquillera se acercó a sus dos pequeños, quienes la veían orgullosos y llenos de amor en la primera fila del concierto. Sus ojos, tanto los de su madre como los de ellos, no transmitían más que cariño mutuo, así se ve en los videos difundidos en redes sociales.

Estoy llorando, @Shakira cantándole "Antología" a Milán y Sasha, me muero de amor 🥰, Shakira está criando unos príncipes que le retribuyen todo el amor #LMYNLWorldTourBuenosAires

Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo

Que no exista una más que este amor

Los dos menores no dejaron de tirarle besos volados a su madre, mientras le gritaban "te amo", según la lectura de sus labios. Milan, el mayor, le hizo un corazón con sus manos y Sasha no sacaba sus ojos de su presentación. El momento fue captado por el público y, evidentemente, no solo conmovió a la madre y sus hijos, sino a todo el público que los presenciaba.

“Estoy llorando. Shakira cantándole ‘Antología’ a Milan y Shasha. Me muero de amor”, “El tour apenas comienza y los momentos que está dejando”, “Fue emoción pura. Ella estaba radiante, feliz. Fuimos el mejor público de principio a fin”,“Tan dulces ellos” y “Me lloré todo en ese momento”, fueron algunos de los comentarios más destacados en las publicaciones difundidas en redes sociales.