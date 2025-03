Shakira es la que manda, pero sus hijos son los que ponen las reglas en la vida de Piqué

El 2025 ha sido el año de giras de Shakira . La cantante colombiana remató su vida laboral con Las Mujeres Ya No Lloran, una recopilación de shows por varias partes del continente, eventos en que comparte no solo con su público, sino incluso con sus hijos, quienes son parte fundamental del día a día de la intérprete.

"Shakira manda", afirmó una fuente del medio español, y explicó que la fluidez de la expareja no se ha visto afectada. Imágenes del actual dueño de Kosmos jugando fútbol junto a sus hijos salieron a la luz recientemente, Martin aseguró que datan del pasado fin de semana pero las fechas no cuadrarían, puesto que Sasha y Milan aparecieron en uno de los conciertos de la intérprete en Buenos Aires.

Desde que la gira empezó la conversación alrededor del papel de Piqué, el padre de los menores, no se detuvo. Esta vez, un informe de Jordi Martin y una fuente de Vanitatis brinda cómo quedó el rompecabezas sobre las responsabilidades de ambos en esta nueva etapa de La Loba , una en la que, quiera o no, el exfutbolista debe intervenir por el cuidado de sus hijos.

Cabe recalcar que, cuando Sasha y Milan deciden recorrer el mundo junto a su madre, necesitan un tutor que los ponga al día, pero eso no es problema, ya que claramente no carecen de recursos.

Cuando la gira empezó se dijo que Piqué se mudaría temporalmente a la Ciudad del Sol para permanecer con los pequeños, pero desde que la gira inició nos hemos podido dar cuenta que llevarlos a ciertas partes del mundo no ha sido problema para ella. Mientras tanto, el español viaja cada tanto cuando su presencia es necesaria, y como es de costumbre, no existe un no cuando se trata de ellos.