Antonio de la Rúa forjó una relación con la exreina de belleza, Daniela Ramos, también de origen colombiano, tiempo después de culminar su relación con Shakira y de enfrentar algunos asuntos legales. Con Daniela tuvo dos hijos, Zulu y Mael, pero en la actualidad, ambos ya no están relacionados, así lo confirmó la exmodelo en una reciente entrevista.

"Quería ser mamá joven y en Antonio encontré el padre perfecto; no me arrepiento de nada, es un padrazo (...) Yo no podía ser pareja de Antonio en Colombia, era muy difícil. Eso hizo que Antonio dejara de salir y yo estaba joven y quería salir [y] hacer lo que las parejas normales hacen", explicó, en relación a la situación que los llevó a tomar caminos separados, al programa La Red del canal Caracol.

Su estado no es actual, sino que tiene muchos años encima, ocurrió en 2018 de forma privada. Sin embargo el estado civil del ex de La Loba vuelve a tener interés en la actualidad debido a su unión, presuntamente cordial, en el presente.