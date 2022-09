Mar Rendón: "mi sueño es participar en el festival Viña del mar"

Reveló que anteriormente ya postuló con canciones inéditas. Hay que enviar los datos de la canción con audio y letra. "Me voy a poner pilas para hacerlo. Se los prometo para no defraudarlos".

Otras revelaciones

Mar nunca se imaginó que tanta gente estaba a la expectativa de su participación en el reality musical. De hecho, para ella todo fue un cúmulo de emociones porque permaneció encerrada y le impactó el revuelo que causó su desempeño en el concurso. "No podía recibir mails o mensajes, no podía tomar fotos. Lo más complicado era que no podía hablar con mi familia".

En algún momento, ella pensó en "tirar la toalla" y perdió la confianza en sí misma. Ocurrió cuando tuvo que interpretar las baladas 'La fuerza del corazón' y 'Me cuesta tanto olvidarte'. Logró salir adelante gracias al apoyo de su madre con quien logró comunicarse por el premio de llamada telefónica que ganó en esa semana

También le gustaría hacer un dúo con la cantante mexicana Paty Cantú. Incluso Aizprúa le recordó que ella le hizo buenos comentarios cuando Mar interpretó el cover 'Déjame ir'. "Me visitó, me fue a ver al hotel y es una persona increíble. Le conté que yo cantaba sus canciones cuando era niña".

