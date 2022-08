Mar Rendón causó un maremoto de emociones con su llegada al país

Mar Rendón, una de nuestras representantes en el reality de canto "La Academia", y quien ganó el tercer lugar dejando en lo alto el nombre del país. Arribó a Ecuador el fin de semana y fue recibida por una multitud de fans.

Mar, al ver toda la gente que la esperó en su llegada. No demoró en derramar lágrimas de felicidad, al no esperarse tanto cariño de su público.

"Un saludo para EnContacto que siempre me ha apoyado, muchas gracias por todo por todo. Todo esto es un shock de locos, no me esperaba este recibimiento, estoy feliz con el lugar en el que quedé y me siento ganadora".