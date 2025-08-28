Música
Machaka, Sabrina Carpenter, Peso Pluma y más estarán en el Festival Estéreo Picnic 2026

El artista compartirá cartel con varios artistas latinoamericanos y extranjeros en uno de los festivales más importantes de Colombia.

   
    Machaka participará en el Festival Estéreo Picnic 2026 con varios artistas internacionales. ( RRSS )
La música ecuatoriana sigue ganando espacio en los escenarios internacionales. Machaka fue confirmado en el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026, el evento musical más grande de Colombia, que reunirá a figuras globales como Sabrina Carpenter, Lorde, Skrillex, Peso Pluma, Young Miko y Doechii.

Machaka saltó a la fama con su tema las +593.
Machaka saltó a la fama con su tema las +593. ( RRSS )

El anuncio fue realizado por Pipio Activismo Musical, comité encargado de la producción del evento, en conjunto con el propio artista y José Fabara Rojas.

En su cuenta de Instagram, Machaka celebró la noticia con un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores:

Quote

“Cumpliéndole un sueñito más al Machaka adolescente, vamos a tocar en el Estéreo Picnic”.

El Festival Estéreo Picnic, que en cada edición reúne a decenas de miles de asistentes, es considerado uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica. Para 2026, la cita promete una programación que mezcla pop, electrónica, rap y sonidos alternativos.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes de Bancos Aval en Colombia desde el 1 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 3 de septiembre a través de Ticketmaster.co.

La inclusión de Machaka en el cartel no solo marca un nuevo hito para su carrera, sino también para la música ecuatoriana, que sigue cruzando fronteras y alcanzando públicos cada vez más amplios.

