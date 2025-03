Así fue la participación de Shawn Mendes en el Estéreo Picnic de Bogotá

El canadiense se convirtió en el protagonista indiscutible de la primera jornada al cerrar el escenario principal. Durante 90 minutos, el cantante deslumbró con un recorrido por sus mayores éxitos, incluyendo There's Nothing Holdin' Me Back, Treat You Better y Stitches, que generaron coros masivos.

El momento más emotivo llegó cuando una fan le obsequió un sombrero vueltiao, accesorio que usó durante toda su presentación y que inmediatamente se volvió viral en redes sociales.

Lea: Quién es Helena Gualinga, la ecuatoriana que se robó el corazón de Shawn Mendes

Mendes demostró su cariño por el público local al envolverse con una bandera de Colombia e intentar hablar en español: Te amo mucho, expresó entre risas: