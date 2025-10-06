Música
Jennifer López defiende a Bad Bunny de las críticas por el Super Bowl: "Es el mejor artista del mundo"

La cantante se mostró sorprendida por la polémica en torno al show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y defendió al puertorriqueño.

   
    JLo y Bad Bunny luego de su actuación en el Super Bowl. ( RRSS )
Jennifer López reaccionó con incredulidad a la controversia generada por la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026, asegurando que el artista puertorriqueño es "uno de los mejores del mundo".

La vocera del icónico "Mi " compartió escenario con el Conejo Malo junto a Shakira hace casi seis años en el mismo evento, se mostró emocionada por la próxima actuación de su colega y afirmó que su música "trasciende el lenguaje".

Lea: Bad Bunny en el Super Bowl 2026 incomoda a los conservadores, al ICE y a MAGA

JLo y Bad Bunny durante la Met Gala 2024.
JLo y Bad Bunny durante la Met Gala 2024. ( RRSS )

Durante su participación en el programa Today, donde promocionaba su nuevo protagónico en la película El beso de la mujer araña, Jennifer López opinó sobre la confirmación de Bad Bunny para el show del 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La gran sorpresa de JLo fue descubrir la ola de críticas que ha recibido el puertorriqueño, principalmente por ser un artista que canta en español.

Lea: ¿Qué pasó con Jennifer López? Tienda de lujo en Estambul le deniega la entrada

"¿Hay controversia?", preguntó López con sinceridad al conductor Craig Melvin, quien se mostró incrédulo de que ella no estuviera al tanto de la reacción conservadora en Estados Unidos. Tras la explicación, JLo fue tajante en su defensa:

Quote

"No entiendo eso. Es uno de los mejores artistas del mundo en este momento. Probablemente el mejor."

La controversia ha estado en el centro de atención desde el anuncio de Bad Bunny el 28 de septiembre, lo que incluso motivó al artista a dedicar gran parte de su monólogo bilingüe durante su regreso como presentador de Saturday Night Live (SNL) para responder a los cuestionamientos.

La cantante y actriz sin embargo, se mostró confiada en que el show de Bad Bunny silenciará a los críticos:

Quote

"Estoy súper emocionada de que la gente que piensa así lo vea, porque creo que se llevarán una grata sorpresa. Su música trasciende el lenguaje, es increíble lo que ha hecho."

