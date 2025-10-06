Jennifer López defiende a Bad Bunny de las críticas por el Super Bowl: "Es el mejor artista del mundo"

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/jennifer-lopez-quiso-interpretar-eva-peron-pero-madonna-gano-papel-HA10105064 target=_blank>Jennifer López</a> reaccionó con i<b>ncredulidad</b> a la controversia generada por la elección de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-saturday-night-live-super-bowl-LH10240128 target=_blank>Bad Bunny</a> como artista principal del espectáculo de medio tiempo del <b>Super Bowl LX</b> en 2026, asegurando que el<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/eleccion-bad-bunny-show-super-bowl-2026-incomoda-conservadores-ice-maga-BD10206160 target=_blank></a>