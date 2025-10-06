Taylor Swift fue la dama de honor oculta de Selena Gómez: las fotos inéditas de la boda

Selena Gómez compartió nuevas imágenes del día más especial de su vida: su boda con el productor musical Benny Blanco, celebrada el pasado 27 de septiembre. Entre los invitados, una presencia brilló por encima de todas: Taylor Swift, su amiga más cercana desde hace casi dos décadas, quien la acompañó en cada instante como si fuera su dama de honor. Lea: La actriz que salvó la vida de Selena Gómez no estuvo presente en su boda

Taylor Swift y Selena Gómez en su matrimonio. ( )

En un carrusel publicado en Instagram, la intérprete de Love On mostró el detrás de cámaras de su preparación nupcial. En uno de los videos, Taylor aparece grabando a una emocionada Selena, mientras los maquillistas y estilistas dan los últimos retoques. “No puede ser en serio”, se la escucha decir, mientras enfoca a su amiga frente al espejo. Selena, visiblemente conmovida, responde: “Esto tan feliz, me encanta”. Lea: Selena Gómez se casa, y Justin Bieber se convierte en tendencia: así fue el fin de su relación Swift, vestida con un elegante traje dorado con destellos, no oculta su emoción. “¡Wow, mírenla! Oh, por Dios”, exclama entre risas, dejando ver la cercanía y el cariño que comparten desde sus primeros años de fama.

En otras fotos, ambas aparecen compartiendo limonadas entre risas, y en una imagen más íntima se abrazan con ternura. Taylor luce en su mano izquierda el anillo de compromiso que Travis Kelce le entregó en agosto, detalle que confirma que las fotos fueron tomadas recientemente. La cantante de Single Soon agregó:

En honor a la SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, gator! Te amo Taylor Swift por siempre y para siempre.