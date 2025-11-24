Referentes internacionales de la música se reunirán en Galápagos para dialogar sobre arte y sostenibilidad

Entre el 25 y 29 de noviembre de 2025, se celebrará la tercera edición de Isla Viva Galápagos Music Conference. El mercado cultural consistirá de charlas, talleres, feria de emprendimientos y conciertos en los que se mostrará 18 proyectos ecuatorianos frente a referentes internacionales del mercado musical, como Sony Music, Primavera Sound y Estéreo Picnic.

Esta edición del evento se inspira en Hermandad, la reserva marina que conecta Ecuador y Costa Rica. Isla Viva busca amplificar el propósito de cuidar los océanos del mundo, ya que solo el 3 % de las aguas marinas del planeta está realmente resguardado. “A través de este mercado cultural en donde nosotros decidimos de alguna manera unir a estos artistas para poder también abordar estos temas y no exclusivamente los que son como plataforma de intercambio de bienes o servicios culturales de la economía naranja en general”, dijo Jorge Asanza, cofundador y director ejecutivo de Isla Viva Galápagos Music Conference.

