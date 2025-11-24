Música
24 nov 2025 , 15:42

Referentes internacionales de la música se reunirán en Galápagos para dialogar sobre arte y sostenibilidad

La tercera edición de Isla Viva se inspira en Hermandad, la reserva marina que conecta Ecuador y Costa Rica.

   
    Jorge Asanza, cofundador y director ejecutivo de Isla Viva Galápagos Music Conference, reafirmó la importancia del arte y del cuidado del medio ambiente.( Ecuavisa )
Jorge Hernández
Entre el 25 y 29 de noviembre de 2025, se celebrará la tercera edición de Isla Viva Galápagos Music Conference. El mercado cultural consistirá de charlas, talleres, feria de emprendimientos y conciertos en los que se mostrará 18 proyectos ecuatorianos frente a referentes internacionales del mercado musical, como Sony Music, Primavera Sound y Estéreo Picnic.

Esta edición del evento se inspira en Hermandad, la reserva marina que conecta Ecuador y Costa Rica. Isla Viva busca amplificar el propósito de cuidar los océanos del mundo, ya que solo el 3 % de las aguas marinas del planeta está realmente resguardado. “A través de este mercado cultural en donde nosotros decidimos de alguna manera unir a estos artistas para poder también abordar estos temas y no exclusivamente los que son como plataforma de intercambio de bienes o servicios culturales de la economía naranja en general”, dijo Jorge Asanza, cofundador y director ejecutivo de Isla Viva Galápagos Music Conference.

¿En qué consiste los cinco días de Isla Viva 2025?

El evento se divide en dos: Isla Pro e Isla Vive. La primera parte es un encuentro profesional donde artistas ecuatorianos como Swing Original Monks o Papaya Dada presentarán showcases de su música, habrá charlas y talleres entre el 25 y el 28 de noviembre. En cambio, el segundo consiste de un festival musical de talento nacional como Wañukta Tonic, Machaka, La Mafia Andina, entre otros, presentado el 29 de ese mes.

En los cinco días de Isla Viva se realizarán 18 actividades profesionales, artísticas y formativas. Los diferentes integrantes de la industrial musical podrán rondas de encuentros rápidos para dialogar y formar networking. También, los artistas realizarán presentaciones breves de sus proyectos, fuera de los showcases. “Vamos a tener una pequeña muestra de arte, cultura, fotografía, escultura local galapagueña, curada por la curadora Ana Rodríguez, y también hicimos una extensa, digamos, o una división, perdón, de líneas curatoriales de varios géneros musicales y de varias líneas musicales, de las cuales se seleccionaron 25 proyectos”, menciona Asanza.

En el evento participarán más de 90 profesionales, en los que se destacan Robert Singerman de LyricFind y exmánager de la banda R. E. M. o Bibiana Torres, representante de Sony Music. Además, también estarán personajes como Elena Barreras, directora del festival Primavera Sound, e Isabel Useche, gestora cultural y promotora de Páramo, productora encargada del Estéreo Picnic y Cordillera en Colombia. Los tres festivales son unos de los más importantes en la región.

Lo que manifiesta Isla Viva es que el arte y la música se convierten en lenguajes universales para activar conciencia, acción colectiva y compromiso ambiental.

