Fanáticos de Piqué escriben la canción 'D-clara', dedicada a Shakira

La ruptura sentimental de Shakira y Gerard Piqué parece una novela que sigue generando miles de reacciones en las redes sociales y demás plataformas de Internet alrededor el mundo.

Ahora, un grupo de fanáticos del futbolista español le dedicó a la colombiana una canción que se llama 'D-clara' con la que hacen referencia a los problemas que tuvo con la Agencia Tributaria Española y la separación de una de las parejas más mediáticas de habla hispana.

Los raperos Sansixto, Dife MMP y Willy D han replicado el videoclip de Shakira con una sesión particular de 'D-clara', que ha acumulado más de 200.000 reproducciones desde que fue estrenado en la plataforma de Youtube.

Ese tema musical fue estrenado luego de que la barranquillera lanzara un nuevo éxito con Bizarrap que contiene varias indirectas a su exmarido. Se trata de la sesión 53 y los seguidores ya han encontrado un sinnúmero de 'indirectas' contra Piqué y su nueva novia Clara Chía.

Antes de que se publique la canción, la artista compartió un pedazo: "Una loba como yo, no está para novatos como tu".

Sin embargo, esa frase se queda corta para todo lo que Shakira dice. La parte más polémica es la siguiente: "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena".

Pero no podía perder la oportunidad de nombrar a su ex: "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué".

La autora de 'Monotonía' también dice: "a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú".

Shakira no pudo ser más específica, hizo alusión a la edad de Clara: "yo valgo por dos de 22".

