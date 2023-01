Shakira lanza nuevo éxito con Bizarrap y estas son las indirectas a Piqué

Shakira y Bizarrap lanzaron una nueva canción que en pocos minutos acumula cientos de reproducciones. Se trata de la sesión 53 y los fans ya han encontrado un sinnúmero de 'indirectas' contra su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

Antes de que se publique la canción, la artista compartió un pedazo: "Una loba como yo, no está para novatos como tu".

Sin embargo, esa frase se queda corta para todo lo que Shakira dice. La parte más polémica es la siguiente: "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena".

Pero no podía perder la oportunidad de nombrar a su ex: "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique"

La autora de 'Monotonía' también dice: "a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú".

Shakira no pudo ser más específica, hizo alusión a la edad de Clara: "yo valgo por dos de 22".

Hay otras comparaciones que hace la artista, por ejemplo dice que ella es un Ferrari y le cambiaron por un Twingo, una antigua marca de carros pequeños; y por si no quedaba clara la idea, insiste en: "cambiaste un Rolex por un Casio".

Otra parte polémica de la canción está en la estrofa que dice: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Eso sería por las críticas a que ella lucra de su separación.

Y sobre dinero, también dice que Piqué le dejó con deuda en Hacienda, lo que trae a la memoria los escándalos que tiene por supuesta evasión fiscal.