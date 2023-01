Gerard Piqué tilda de "payasa" a Shakira públicamente

Parte de los versos filtrados en internet apuntan que la canción será una pista repleta de indirectas hacia su expareja, misma que la colocó en el centro del ojo mediático tras serle infiel con una joven de aproximadamente 22 años, Clara Chía Martí.

Hijo de Shakira y Piqué rompe en llanto al despedirse de su madre en Año Nuevo: "Mami..."

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique", diría una de las pistas de la canción, misma que no tardó en ser criticada por el propio Gerard en redes sociales. La presunta indirecta alborotó Twitter y no tardó en ser republicada.